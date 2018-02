Bocas são loteadas entre traficantes expulsos por UPPs O loteamento das bocas de fumo no Complexo da Penha foi a alternativa encontrada por Fabiano Atanázio da Silva, o FB, para abrigar os comparsas do Comando Vermelho (CV) cujas favelas foram ocupadas por Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). No entanto, novos traficantes expulsos pelas UPPs continuam chegando e os planos de expansão da facção não estão funcionando.