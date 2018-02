Bocaina lembra 159 anos de Benedito Calixto

BOCAINA

Cidade lembra 159 anos de Benedito Calixto

As 13 telas que o pintor Benedito Calixto (1853-1927) produziu entre 1923 e 1925 para a Igreja de São João Batista, em Bocaina, já podem ser vistas totalmente restauradas na matriz local. No dia 14 serão comemorados os 159 anos do nascimento do artista e as telas ganharam iluminação especial. Calixto havia sido contratado para pintar a igreja de Jaú, mas o pároco de lá achou o preço alto. Em represália, o artista foi pintar em Bocaina quase de graça. A igreja abre de segunda a sexta, das 8h às 17h, sábado até 11h e domingo, das 7h às 19h.

SÃO ROQUE

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Locomotivas passam no teste de linha turística

As locomotivas a vapor Angelina e Corina foram aprovadas em testes realizados no domingo e estão aptas a tracionar vagões do trem turístico que vai ligar São Roque a Mairinque. O trecho de 12 km foi percorrido em 40 minutos e cerca de mil pessoas acompanharam as "marias-fumaça". No domingo também foi inaugurado o restauro da estação são-roquense. O trem turístico fará a viagem inaugural até o fim do ano.

CAMPINA DO MONTE ALEGRE

Justiça manda Estado recuperar rodovia

Uma liminar expedida na segunda-feira pela juíza Thais Krizanowski, de Angatuba, obriga o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a iniciar em 90 dias a recuperação da Rodovia Lauri Simões de Barros, que liga Campina do Monte Alegre à Rodovia Raposo Tavares. O DER diz que a obra está programada.

BOTUCATU

Em vez de semáforo,esquina tem espelho

Espelhos convexos (arredondados para fora) fixados em postes metálicos estão ocupando o lugar de semáforos nos cruzamentos de Botucatu. Segundo a Secretaria de Transporte, os equipamentos ampliam o campo de visão dos motoristas. Os dez pontos iniciais foram indicados pela Polícia Militar com base nas estatísticas de acidentes.

2 PERGUNTAS PARA

Gabriel César Bitencourt, diretor da Associação de Amigos da Porta do Sol (Mairinque)

1.A Rodovia Castelo Branco tem problemas ambientais?

A Castelo, nos 100 km iniciais, virou a bola da vez para todo tipo de empreendimento, mas a rodovia corta áreas de significativo interesse ambiental.

2.Qual é a proposta da associação?

Queremos que o Estado avalie os projetos na Castelo levando em conta o impacto em todo o sistema.