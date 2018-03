Boatos causam pânico entre moradores Boatos causaram mais apreensão nas cidades atingidas. Na "calçada da fama", área comercial de Teresópolis, o assalto a uma loja se propagou como se tivesse havido um arrastão. Comerciantes fecharam as portas. O rumor do rompimento de uma barragem provocou correria em Friburgo. "Não há problemas com barragens", afirmou o vice-governador Luiz Fernando Pezão