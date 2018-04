Boas ofertas, de elenco da Globo a infantis criativos A primeira tentação é correr atrás de espetáculos com atores conhecidos. Nesse caso, a premissa até vale - A Alma Boa de Setsuan é um projeto pessoal de Denise Fraga que, além de trazer seu maravilhoso humor, estabelece rara comunicação com a plateia. Também é o caso de In on It, em que Fernando Eiras e Emílio de Mello revelam os bastidores do fazer teatral com intensidade e profissionalismo. Ainda na linha dramática, Celso Frateschi oferece todas as nuances psicológicas do grande romancista Dostoievski em O Grande Inquisidor. Um pouco mais de alegria? Hairspray agrada mesmo quem não gosta de musical. E, para quem gosta do gênero, O Rei e Eu é exemplar: musical clássico, bem produzido e bem interpretado. Para as crianças, Rabisco traz um cão que sai do papel. Imperdível.