Boa parte do país terá pancadas de chuva nesta sexta

SÃO PAULO - As pancadas de chuva atingem boa parte do país nesta sexta, 28, principalmente as áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Norte, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Poderá haver variação de nuvens e pancadas de chuva na maior parte das regiões Norte (exceto no norte do Pará e no Amapá) e Centro-Oeste (exceto Mato Grosso do Sul e sul de Goiás), no oeste do Nordeste, inclusive no sul da Bahia e no centro-norte da região Sudeste.

As pancadas de chuvas poderão ocorrer à tarde no centro-sul e leste de Minas, sul do Espírito Santo e no Rio. No litoral de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina o céu estará parcialmente nublado. Nas demais áreas do País o dia terá sol e poucas nuvens. Temperaturas estarão estáveis.