Batizado antes de Cruz das Almas, a região já foi apenas rota de passagem. No início do século XX, porém, começou a crescer, e ganhou o nome de sua padroeira. Há 40 anos, bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo, foi um dos primeiros a ter estação de metrô e se beneficiou do transporte para dar impulso ao seu desenvolvimento.

Confira na reportagem da TV Estadão mais curiosidades sobre o bairro.