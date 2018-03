BNDES vai liberar crédito especial de até R$ 400 milhões

Os recursos serão destinados às prefeituras, para a reconstrução de prédios públicos, e às empresas, para refinanciar dívidas, comprar insumos e recuperar instalações e equipamentos.

O BNDES não divulgou detalhes, mas os financiamentos devem ser oferecidos nos mesmos moldes do Programa Emergencial de Reconstrução, criado no ano passado para a reconstrução de municípios prejudicados por enchentes em Alagoas e Pernambuco. Na ocasião, o BNDES disponibilizou R$ 1 bilhão, com carência de um ano e juros subsidiados de 5,5% ao ano.

O BNDES também ofereceu crédito especial para empreendedores e prefeituras de Santa Catarina após as enchentes de 2008.