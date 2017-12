BNDES dará R$ 40 mi para cooperativas O prefeito Fernando Haddad (PT) anunciou ontem que adotará um modelo de parceria com os 2 mil catadores da capital para multiplicar por dez a capacidade de reciclagem de resíduos sólidos na capital até 2016 com triagem mecanizada. Além disso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fará um investimento de R$ 40 milhões a fundo perdido para as centrais de triagem da cidade.