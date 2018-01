BNDES dá R$ 4 bilhões para Linha 4 do metrô do Rio de Janeiro

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou empréstimo de R$ 4,3 bilhões ao governo do Estado do Rio para a construção da Linha 4 do metrô, que ligará a Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, a Ipanema, na zona sul.

Segundo o diretor de Infraestrutura Social do BNDES, Guilherme Lacerda, é a maior operação do banco com um Estado. Para São Paulo, o BNDES já aprovou em 2012 empréstimo de R$ 922 milhões para a expansão da Linha 2-Verde no sentido leste, ligando as Estações Vila Prudente e Hospital Cidade Tiradentes por monotrilho.