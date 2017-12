Bloqueios para obras na Marginal do Tietê prosseguem

Prosseguem neste final de semana os bloqueios montados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na Marginal do Rio Tietê para continuidade na poda e remanejamento de árvores, necessários para obras de ampliação da via. Os bloqueios ocorrem em dois trechos no sentido Ayrton Senna.

Neste sábado, 20, domingo, 21, das 0h às 6 horas, será realizado o bloqueio da pista expressa entre as pontes das Bandeiras e Cruzeiro do Sul e da pista local, 50 metros após a Ponte do Piqueri; interdição parcial da pista local 100 metros antes da Ponte Cruzeiro do Sul. Na segunda-feira, 22, ocorrem os mesmos bloqueios, mas da 0 às 5 horas. A CET recomenda aos motoristas que, se possível, evitem transitar pelo local nos períodos informados e fiquem atentos à sinalização de obras e canalizações de pistas.

O b r a s - Está prevista a ampliação de 23 quilômetros de pistas de cada lado da via, com a criação de três novas faixas em cada sentido, além da construção de sete obras de artes especiais, sendo quatro novas pontes (complexos Bandeiras, Cruzeiro do Sul, Tatuapé e Dutra/Castelo Branco) e três viadutos para melhorar a fluidez das vias local, auxiliar (nova) e expressa.