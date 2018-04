Bloqueios em bares são derrubados Três dos cinco bares emparedados na terça-feira pela Prefeitura de São Paulo por desrespeito ao Programa do Silêncio Urbano (Psiu) amanheceram ontem com os muros destruídos. Os proprietários de dois deles - o Camará, na Luis Murat, e o Copo a Copo, na Rua Cardeal Arcoverde - afirmaram, entretanto, que não derrubaram os bloqueios. "Nunca desacataria uma ação da Prefeitura", disse o dono do Copo a Copo, Enézio Amancio.