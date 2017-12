Bloqueios da Indy vão até as 20 horas de hoje Os bloqueios para a Fórmula Indy na região do Anhembi, na zona norte da capital, só serão desmontados às 20 horas de hoje, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Além da pista local da Marginal, no sentido Castelo Branco, entre as Pontes das Bandeiras e da Casa Verde, há bloqueios na Avenida Olavo Fontoura, sentido Santana, e nas Ruas Milton Rodrigues, Leitão de Carvalho, Massinet Sorcinelli, Doutor Mello Nogueira, Brazelisa Alves de Carvalho e Anita Malfatti.