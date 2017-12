Bloqueio é ampliado na Marginal do Tietê, 15 horas após acidente

SÃO PAULO- A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que ampliou na noite deste sábado, 2, as interdições na Marginal do Tietê em razão de um acidente que ocorreu pela manhã com um caminhão, na chegada a São Paulo. O motorista do veículo morreu na hora.

Por volta das 7 horas, o veículo bateu na mureta de proteção do viaduto que dá acesso à marginal pela Rodovia Presidente Dutra, derrubou um poste de iluminação e tombou. Peças automotivas que eram transportadas caíram do viaduto, causando a interdição da faixa da esquerda da pista central da marginal, sentido Castello Branco. Em seguida, a pista central foi totalmente interditada para a realização dos trabalhos de destombamento do veículo e limpeza do local. O acesso ao viaduto também permanece fechado.

As 21h55, também ficou interrompido o trânsito nas faixas central e da direita da pista expressa da marginal. A CET disse que uma empresa ainda retira a carga que caiu. Não há registro de lentidão nas proximidades. O trânsito flui pela pista local.