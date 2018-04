Bloqueio afeta tráfego da Rodovia Imigrantes Cerca de 70 pessoas bloquearam a Rodovia dos Imigrantes, na altura do km 16, em Diadema, ao meio-dia de ontem. A manifestação de moradores de uma comunidade à beira da via causou lentidão de 4 km na pista sentido litoral. Eles reclamavam de ações de reintegração de posse. A Polícia Militar liberou as pistas às 14 horas.