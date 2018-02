Blogueira elege lugar mais ''mundano'' de SP

Em 2004, a advogada Camila Briganti resolveu criar um blog. O nome foi inspirado numa palavra que, para ela, toma outro significado: "mundano". "Para mim, uma coisa "mundana" é uma coisa irreverente. É algo sem limites, sem fronteiras", explica.

Assim foi criado o Mundo Mundano - que, depois de blog, virou revista virtual editada por Camila e hoje tem 92 colaboradores e mais de 5 mil visitas diárias.

Para ela, no entanto, o mundano não fica só na internet. O lugar que ela considera mais irreverente na cidade é o Mercado Municipal, no centro. "Lá é igual a carnaval. Você encontra desde chefs renomados que precisam de um ingrediente bem específico até a pessoa mais humilde do mundo, que vai lá fazer sua comprinha. Então é um barato."