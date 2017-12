Blocos novos e tradicionais levam paulistanos às ruas

SÃO PAULO - Milhares de paulistanos aproveitaram esta segunda-feira, 3, para cair na folia do carnaval de rua. Houve espaço e empolgação tanto para tradicionais blocos, por exemplo, o Esfarrapado, que desfila há 67 anos, como para grupos surgidos neste ano, caso do Lambuza.

No Bexiga, região central, o Esfarrapado animou os foliões com seus dois carros elétricos e um trenzinho para crianças e famílias. Um dos mais antigos da cidade, o bloco foi fundado em 1947 por Walter Taverna e amigos moradores do bairro de origem italiana.

A banda do Esfarrapado é uma tradição passada de pai para filho, como é o caso do advogado Rubens Marchioni, atual presidente do bloco. Há 54 anos acompanhando a banda, Seu Rubens explica que é o clima de amizade do grupo, de maioria moradores do Bexiga, que consegue manter o sucesso do Esfarrapado. "É um trabalho proporcionado pela ajuda de amigos. É um bloco familiar, do genuíno carnaval de rua", orgulha-se.

Segundo Marchioni, o bloco surgiu simples e procura se manter nesse espírito. "O bloco foi criado da união de amigos do bairro para brincar no carnaval", explica. Naquela época, os foliões saíam com roupas rasgadas, batendo panelas - e assim surgiu o nome do bloco.

Em 2013, o público foi de 15 mil pessoas. Neste ano, os organizadores esperavam um novo recorde. Por ser um dos mais antigos de São Paulo, o clima é bem diversificado, com muitas famílias e crianças. Duas ambulâncias garantiram a segurança dos foliões, animados pelo som das antigas marchinhas de carnaval.

Outro bloco tradicional que desfilou na região central de São Paulo foi o Unidos do Guaraú, que se concentrou na Rua Mauá, na Luz. O grupo surgiu em 1984, na Brasilândia, zona norte, e teve o nome inspirado em um time de futebol. Segundo a organizadora Leila Maria, a equipe surgiu para fazer valer as reivindicações sociais do bairro. Neste ano, o Unidos do Guaraú teve como enredo a história do índio brasileiro.

O bloco União da Trindade também se apresentou na Luz na noite desta segunda-feira, 3. Criado há mais de 15 anos, foi terceiro lugar na competição entre os blocos de rua em 2013. Neste ano, a temática foi a Copa do Mundo.

A paulistana Ayla foi uma das participantes da Ala dos Turistas, do bloco União da Trindade. Ela participa do grupo desde criança e está otimista pela vitória neste ano. "Temos que chegar em primeiro. Ensaiamos o ano todo", diz.

Novo bloco nas ruas. Também na região central, o bloco Lambuza se concentrou em frente ao Theatro Municipal e desfilou pelas ruas da República O grupo surgiu neste ano e é formado por amigos arquitetos e designers. Com fantasias inspiradas em temas medievais, sempre nas cores rosa e azul, a bateria animou os foliões com muito batuque e marchinhas.

No Viaduto do Chá, um tapete rosa improvisado com papel era estendido por onde a banda passava. O bloco chamou a atenção das pessoas que circulavam pelo centro da cidade. Algumas aproveitaram para cair na folia com o grupo.