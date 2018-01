Blocos de casa despencam em ponto de ônibus

O desabamento aconteceu por volta das 23h30. O sobrado abriga uma pastelaria e uma agência de empregos. "Escutei um estrondo forte, pensei até que fosse uma batida de carro", contou uma vizinha do imóvel que se identificou apenas como Aline. As três vítimas estavam em um ponto de ônibus.

Ontem à tarde, o Hospital dos Clínicas informou que o estado do homem com traumatismo no crânio era considerado grave. A Defesa Civil vistoriou o imóvel na manhã de ontem e o liberou ao constatar a ausência de danos na estrutura. Segundo a polícia, o dono do sobrado deverá ser indiciado por lesão corporal culposa (sem intenção). /