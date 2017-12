Blocos de carnaval animam fim de semana em São Paulo

A Quarta-Feira de Cinzas não levou o carnaval de São Paulo. Neste final de semana, foliões ainda se reúnem para dançar ao som de marchinhas e exibir suas fantasias. A Vila Madalena, na zona oeste, continua sendo o polo da ressaca da folia, mas bairros como a Lapa, a Vila Mariana e o Sumaré também estão no mapa carnavalesco.

Veja quais os blocos desfilam pela cidade neste fim de semana

Bloco Kaya na Gandaia

Endereço: Rua Belmiro Braga

Horário: Sáb. (21), a partir das 14h

Descrição: Terceira edição do bloco que toca releituras de músicas do cantor Bob Marley e também faz uma homenagem ao cantor Gilberto Gil. O bloco, que tem bateria e banda, vai apresentar sua primeira música autoral, chamada Abrindo caminhos

Bloco Bicho Maluco Beleza

Endereço: Avenida Paulo VI

Horário: Sáb. (21), a partir das 14h

Descrição: Primeiro desfile do bloco do cantor e compositor Alceu Valença em São Paulo. As músicas Bicho Maluco Beleza, Anunciação, Girassol e Dois Animais fazem parte do repertório

Banda Carnavalesca Macaco Cansado

Endereço: Beco do Batman (Rua Harmonia, 90)

Horário: Sáb. (21), a partir das 11h

Descrição: Segundo ano do bloco que desfila no Beco do Batman, na Vila Madalena. Músicas autorais e versões carnavalescas de sucessos nacionais e internacionais fazem parte do repertório.

Bloco Enterro dos Ossos

Endereço: Praça Comunitária da Vila Mariana

Horário: Sáb. (21), a partir de 12h

Descrição: Organizado por sete hostels da capital, o bloco terá bateria e a participação dos Djs Pana e Lia Macedo (da festa Pilantragi)

Bloco Nu Vuco Vuco

Endereço: Praça Cornélia

Horário: Sáb. (21), a partir de 12h

Descrição: Samba, axé e marchinhas estão entre os ritmos tocados pelo bloco, que desfila na Lapa e tem músicas próprias.

Bloco Os Madalena

Endereço:cruzamento entre a rua Colonização e a Arapiraca

Horário: sábado, 21 de fevereiro, às 13h

Descrição: As tradicionais marchinhas são resgatadas nesse bloco da Vila Madalena. Todo tipo de público é bem-vindo.

Rolando a Rocha Toda

Endereço: Rua Rocha, 193, no bairro da Bela Vista

Horário: sábado, às 15h

Descrição: Conta com integrantes da escola de samba Vai-Vai, além de moradores da Bela Vista e simpatizantes.

Bloco do Água Preta

Endereço: Praça Rio dos Campos

Horário: sábado, 15h às 19h

Descrição: O bloco percorre as ruas onde encontra-se canalizado o Córrego do Água Preta.

Bloco do Valdisney

Descrição: Bloco criado com o intuito de juntar os fãs dos filmes Disney para cantar as mais clássicas canções em ritmo de carnaval.

Horário: Sábado, 21, às 15h

Endereço: Largo da Batata

Bloco Ninguém Dorme

Horário: sábado, 21, às 17h

Endereço: Rua Boturoca, esquina com a Avenida Corifeu de Azevedo Marques