Blocos animam foliões no centro mesmo com chuva e granizo

Mesmo após forte chuva, milhares de pessoas se recusaram a arredar o pé da Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, na tarde deste sábado, 7. Chegou a cair granizo na região, mas após cerca de 30 minutos de temporal, o sol voltou a aparecer e a música, a tocar forte.

A praça é ponto de encontro de diversos blocos de pré-carnaval que percorrem as ruas do centro e arrastam multidões. E há músicas para os mais diversos gostos e estilos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma das concentrações mais animadas era a do bloco Ciga-nos, que está em sua segunda edição. Como o nome deixa a entender, o grupo conta com diversos artistas vestidos como ciganos dançando ao som de músicas balcânicas. O trajeto do grupo era até o Vale do Anhangabaú.

Para um dos idealizadores do bloco, o artista Denny Azevedo, de 31 anos, a reação do público à diversidade musical tem sido boa. "Tocamos aqui marchinhas turcas, música balcânica e étnica. No ano passado, conseguimos reunir 3 mil pessoas. Somos mais uma opção", disse Azevedo.

A poucos metros de onde um DJ escolhia músicas a serem tocadas em um paredão de som e empolgava centenas de "ciganos", um trio elétrico cuja especialidade aparente era canções da cantora Daniela Mercury embalava outros tantos.