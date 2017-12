Bloco 'Vou de Táxi' reúne foliões na Av. Faria Lima

SÃO PAULO - Ao som de Mamonas Assassinas, Mara Maravilha e Shakira, o bloco Vou de Táxi percorreu na tarde deste domingo, 22, a Av. Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 6 mil pessoas estiveram presentes - os organizadores esperavam 15 mil.

O bloco se propõe a recordar as boas lembranças dos anos 80 e 90 ao tocar músicas daquela época. O objetivo é fazer todos voltarem a ser crianças. "Temos mais de 30 anos, então são as músicas do nosso tempo", afirmou Michele Iida, administradora de 32 anos.

Miriam Koh, de 31 anos, disse que elas decidiram ir ao bloco porque não havia muitas opções na cidade. "Hoje tem mais banheiros que no bloco do Alceu Valença (que ocorreu no sábado, também em Pinheiros), quando demorei meia hora para conseguir ir. Está dando para aproveitar o bloco, ao menos", disse. Elas vestiam faixas em que se lia "Miss colhe" e "Miss sustenta".

Apesar da grande quantidade de banheiros, os mijões estavam à solta. O Largo da Batata estava tomado de xixi nos tapumes, o que tornava o cheiro insuportável. O bloco começou pelas 14h e encerrou pouco depois das 19h.