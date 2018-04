Bloco Passando a Mão na Pompeia desfila hoje Antecipado duas semanas, para que os foliões não tenham a desculpa de que foram viajar, o bloco Passando a Mão na Pompeia sai hoje às 12h da Rua Cotoxó. Fundado há cinco anos, é um dos mais familiares da cidade e reúne cerca de 40o amigos, a maioria do bairro e ex-alunos de Direito da USP e do Mackenzie. De acordo com um dos fundadores, o advogado Ricardo Zambo, de 38 anos, "todo ano chove". "Nosso tema é Pompeia, a Avenida Brasileira de Janeiro a Marco, justamente por causa das enxurradas."