Bloco Gambiarra anima público com samba, pop, rock e funk

O bloco Gambiarra começou a concentração às 14 horas na avenida Faria Lima, em Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Com o tema "somos todos flores", o bloco contará com o comando do cantor e ator Tiago Abravanel. Esta é a terceira vez dele em cima do trio elétrico com estilos musicais que vão do pop e rock ao samba e funk. Abravanel dividirá o trio elétrico com as cantoras Gloria Groove, Ludmillah Anjos e Silvetty Montila.

Segundo os organizadores, o bloco Gambiarra criado em 2015 por profissionais de teatro, deve atrair 60 mil foliões para o desfile que termina no Largo da Batata.

O folião Fábio Magri, de 38 anos, participa do evento por 4 anos seguidos. " O bloco é o melhor de São Paulo, mas a segurança deixa a desejar. Outra coisa que é muito ruim são os ambulantes no meio do bloco. Atrapalham muito, explicou Magri.

Os amigos Bruno Acquarane, de 20 anos, Keila Oliveira, de 20 anos e Amanda Verderio, de 19 anos, participam do bloco carnavalesco há mais de 5 anos. " Adoro o ambiente. Acho que a estrutura está bem melhor esse ano. O aumento do número de banheiros é essencial, disse Keila Oliveira.