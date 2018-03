Bloco do Bola Preta arrasta multidão no Rio

O desfile começou com a tradicional Marcha do Cordão do Bola Preta. “A abertura do carnaval do Rio de Janeiro é feita pelo Bola Preta há 92 anos. O que nós podemos trazer é essa continuidade do carnaval. Cada vez aumenta mais o número de jovens participando dessa tradição, da nossa cultura de carnaval”, disse o vice-presidente Ubirajara Zapponi, que participa do bloco desde 1949.

Nem a chuva fina espantou os foliões de todas as idades e com as mais variadas fantasias. Vestida como Carmen Miranda, Zenaide Leabum, de 59 anos, voltou a participar do Bola Preta depois de 31 anos morando nos Estados Unidos, e trouxe com ela o filho, a irmã e um sobrinho.

“Nada atrapalha o Bola Preta, pode ser sol, chuva, a alegria é imensa. Vim de Carmen Miranda e estou muito feliz. Em todo lugar que eu passo, as pessoas pedem para tirar fotos comigo”, disse.

Apesar de simbolicamente representar a abertura do carnaval carioca, o desfile do Bola Preta não é o primeiro da cidade do Rio. O primeiro bloco a desfilar foi o Embaixadores da Folia, que saiu da Praça Mauá logo no início da manhã, pela Avenida Rio Branco, para se encontrar com o Bola Preta.

A previsão da prefeitura é que o bloco reúna cerca de 1 milhão de pessoas ao longo de todo o desfile, que ocorre na Avenida Rio Branco e se encerra na Avenida Presidente Vargas por volta das 14h.