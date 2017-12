Bloco de São Luiz do Paraitinga desfila nos arredores da Praça do Patriarca

Um pedaço do carnaval de São Luiz do Paraitinga coloriu o centro da capital na tarde desta sexta-feira, 6. Apesar da chuva insistente, mais de 400 pessoas acompanharam o bloco Juca Teles, um dos mais tradicionais da cidade do Vale do Paraíba, entre ruas do centro histórico, nas imediações da Praça do Patriarca.

O desfile faz parte da terceira edição do Festival CCBB de Carnaval, promovido pelo Centro Cultural Banco do Brasil, que trará blocos e shows à região até domingo, 8. O educador ambiental Paulo Dutra, de 50 anos, veio com a esposa de Jundiaí para acompanhar a festa. "Estava animado. Muita gente apareceu de chita e listras, como é em São Luiz", conta.

Segundo ele, outra semelhança com a folia original foi o cenário. "Tradicionalmente, o carnaval de São Luiz do Paraitinga também passa pelo centro histórico da cidade", diz. "O carnaval de lá é conhecido, mas nem tanto. Isso é bom para as pessoas conhecerem mais", elogia Dutra.

Flávia Narciso, que já passou o carnaval três vezes em Paraitinga, também participou da versão paulistana da festa. "Como foi na hora do almoço, muita gente que estava na rua e não sabia do bloco se juntou a nós. Isso foi legal", afirma a atriz, de 28 anos.

A professora Iorrana Soares, amiga de Flávia, se surpreendeu com o público diverso. "No carnaval de São Luiz de Paraitinga, a maioria é de jovens. Aqui vimos muitos velhinhos e crianças que vieram só para acompanhar o bloco", relata ela, de 25 anos. No fim de semana, apostam as amigas, o número de foliões deve aumentar.

Quem não pode se jogar na festa assistiu à animação carnavalesca. "Da até vontade de entrar, mas não posso", confessa o segurança Alexandre Gonçalves, de 33 anos, segurança em um dos prédios da região. "Estava bem cheio e colorido. Pena que no final a chuva piorou e as pessoas dispersaram", diz Ana Lúcia Pires, também de 33 anos, que trabalha em uma banca de jornais no centro.

Agenda. A folia de São Luiz do Paraitinga na capital continua neste sábado, 7, com o bloco Maricota, a partir de meio-dia, e o show da banda Confrete, com a participação de Wanderleia, a partir de 14 horas. No domingo, 8, será a vez do Bloco Barbosa, a partir do meio-dia, e das bandas Destrambelhados e Galvão Frade, a partir das 14 horas. A concentração para os blocos é em frente ao CCBB, na Rua Álvares Penteado, no centro, e os shows em palcos montados na Praça do Patriarca, também na região central.