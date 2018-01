Bloco de música sertaneja estreia em SP nesta segunda

Por volta das 17h, um folião passou mal e teve de ser atendido pela equipe de socorristas que estão de prontidão no bloco em Moema, na zona sul. Segundo as primeiras informações dos enfermeiros ouvidos pelo Estado, a suspeita é que ele ingeriu muita bebida alcoólica. Neste momento, o folião - identificado como Vitor - está sendo atendido na ambulância.

Às 14h, o público já se concentrava na esquina da Rua Diogo Jácome com a Avenida Hélio Pelegrino. Um dos fundadores do bloco, Gabriel Ribeiro, de 33 anos, espera um público de 20 mil pessoas.

"São Paulo permite que vários gêneros musicais se apresentem no carnaval. Isso é muito bom".

A DJ Nathalia Takenobu, de 31 anos, também é uma das fundadoras e contou que a ideia do bloco sertanejo partiu do crescimento do estilo no país. "Nasci em Presidente Venceslau e cresci ouvindo sertanejo. São Paulo permite que o carnaval reúna vários estilos musicais diferentes e todo mundo se diverte."

Segundo a Prefeitura de São Paulo, desfilam na cidade nesta segunda iutros 32 blocos. Além do Pinga Ni Mim, os maiores são Bastardo, que traz marchinhas tradicionais, e Bargaça, com uma roda de samba.