Bloco Bebê anima foliões de colo

Colares com sementes para fazer o som de chocalho e reproduzir ruídos da natureza. Um tambor e dois cavaquinhos, com o microfone do vocalista com o som não muito alto para nenhum folião chorar. Foi quase um carnaval acústico, planejado para ouvidos pequenos e sensíveis.

Cerca de mil pessoas brincaram ontem no Bloco Bebê, no 7.º andar do Sesc Pinheiros. Muitos dos presentes aliviavam o calor tomando leite no peito da mãe. Parte da trupe era formada por mães "slingueiras" - mulheres carregam seus filhos com slings - um adereço que aproxima o bebê do colo materno, reproduzindo assim o aconchego da gravidez. "É a primeira vez que saímos depois que nosso filho nasceu", contou a médica Julia Tannous, que foi ao carnaval com seu filho, Henrique, de 5 meses, fantasiado de Batman.

No espaço, além das fantasias de super-heróis e princesas, havia muitas roupas feitas à mão pelas mães. Indianas com sarongue se misturavam a Brancas de Neve. Palhacinhos, colombinas e odaliscas de fraldas também dançavam pelo salão no colo das mães.

As organizadoras do Bloco Bebê foram as colegas Tatiana Tardioli, criadora do projeto Acalanta, que toca músicas para gestação e pós-parto, e Isadora Canto, que ensina dança a gestantes. As duas aguardavam a chance de trabalhar juntas. "Formar um bloco de carnaval foi a opção perfeita", diz Daniela.

Para acompanhá-las, elas chamaram músicos com filhos, bebês ou crianças de até 4 anos. A própria Daniela pulou e cantou o carnaval com o filho no colo. O Bloco Bebê volta a desfilar às 15 horas de hoje no Sesc, que fica na Rua Paes Leme, 195, Pinheiros.