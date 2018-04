Blitze multam 374; apenas 1 bar, em Mogi, foi fechado As blitze antifumo multaram 374 estabelecimentos na capital desde que a restrição do cigarro em lugares públicos passou a vigorar, em agosto de 2009. No Estado, foram autuados 736 bares. Apenas um, em Mogi das Cruzes, foi fechado porque foi multado mais de uma vez. No mesmo período, houve 322 mil ações de fiscalizações. Estabelecimentos da zona sul da capital foram os mais multados, com 105 autuações. Depois, os do centro (78), zona leste (74), norte (67) e oeste (50). Amanhã, a lei comemora um ano de sanção.