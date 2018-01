Blitze da PM depois do jogo do Brasil prende cinco pessoas em São Paulo

SÃO PAULO - A polícia militar prendeu cinco pessoas em flagrante por embriaguez ao volante, durante a terceira Operação Direção Segura "Viva Brasil", depois do jogo do Brasil nesta sexta-feira, 25, em São Paulo. Dos mais de mil motoristas submetidos ao teste do bafômetro, 23 foram reprovados.

Os policiais se dividiram em oito equipes, organizando 24 blitze, distribuídas em todas as regiões da Capital.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a PM, a operação de hoje registrou um número de pessoas submetidas ao teste do bafômetro maior do que as duas anteriores somadas.

Os outros 18 motoristas reprovados resultaram em autos de infração lavrados por desobediência ao artigo 165 do CTB (dirigir sob a influência de álcool).