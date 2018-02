Blitz da lei seca leva mais 2 condutores a DP No segundo dia das novas regras para a lei seca, a Polícia Militar prendeu mais dois motoristas que estavam dirigindo alcoolizados em São Paulo. Ambos foram levados para delegacias e presos em flagrante. Com isso, já são quatro os condutores de veículos presos com base nas novas regras que endureceram a lei, admitindo outras provas além do bafômetro para a constatação da embriaguez.