Blitz da cadeirinha feita pela PM multa 8 por dia Na primeira semana em que intensificou a fiscalização sobre o cumprimento da lei das cadeirinhas, a Polícia Militar de São Paulo multou 31 motoristas que transportavam crianças sem o dispositivo em quatro dias. No total, foram abordados 526 veículos. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também fiscaliza o uso da cadeirinha desde o início do mês e já multou 66 motoristas até o dia 8 de setembro. Na avaliação do capitão Paulo Sérgio de Oliveira, do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), a quantidade de motoristas irregulares ficou abaixo do esperado. "Na semana passada, 30% dos veículos estavam sem a cadeirinha. Agora, constatamos uma média de 6% a 8% de carros problemáticos", afirmou. Além de checar o uso do dispositivo, somente na sexta-feira as blitze da polícia multaram 88 motoristas por outras irregularidades. Seis carteiras de habilitações e 44 documentos de veículos acabaram apreendidos.