Blitz apreende 3 mil brinquedos e autua cinco comerciantes na 25 de Março Bonecas com cabelos longos e loiros, águias que movimentam as asas e acendem os olhos, além de carrinhos de controle remoto foram alguns dos 3 mil brinquedos retirados ontem das prateleiras de lojas na região da 25 de Março, no centro. Aparentemente inofensivos, os itens, segundo a polícia, representam riscos às crianças, pois não tinham selo de qualidade que atestam serem seguros. Cinco pessoas foram presas e liberadas no fim da tarde.