Blecaute pega autoridades de surpresa

Um blecaute em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados brasileiros pegou de surpresa as autoridades. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o problema pegou todos de surpresa.

"Ainda não sabemos a causa do blecaute", disse a agência pela assessoria. "Só divulgaremos alguma informação quando tivermos uma informação oficial."

A Eletropaulo foi procurada pela reportagem do estadao.com.br e confirmou que o problema foi de ordem nacional. "Foi um problema no Brasil, que está sendo resolvido. Em São Paulo, temos registro de blecaute na capital, no litoral e no interior", explicou a empresa através da assessoria.

O problema que causou o blecaute teria acontecido na usina de Itaipu. A perda seria de 17 mil MW de potência.

Não há previsão do restabelecimento de toda energia.