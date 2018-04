Blecaute atinge bairros de São Paulo

SÃO PAULO - Um blecaute atingiu parte da cidade de São Paulo na tarde desta terça-feira, 8, principalmente os bairros da zona sul. O problema ocorreu na subestação Bandeirantes da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep).

Segundo nota da empresa, às 15h11 houve uma ocorrência na subestação, na região sul da cidade. Um dos três transformadores de 345/88 kV apresentou falha, o que levou à atuação de seu sistema de proteção. Como consequência, desligaram-se os outros dois transformadores. Às 15h21, os equipamentos foram religados.

Boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) apontava que cerca de 20 semáforos estavam sem luz na região afetada, entre os bairros do Brooklin, Itaim Bibi, Jabaquara, Vila Olímpia, Moema, Ibirapuera e região da Avenida Paulista. Parte da zona oeste, nos bairros de Vila Leopoldina, Perdizes e Pinheiros, também ficou às escuras.

Na região da Berrini, moradores relataram uma segunda falta de luz, entre as 16h35 e 16h45.

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, registrou queda na energia das 15h12 às 15h25. Segundo a Infraero, porém, os voos não foram afetados. A circulação dos trens do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também não foi afetada.

As causas do desligamento do transformador estão sendo analisadas pela Cteep.

Texto atualizado às 16h35.