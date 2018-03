Blecaute atinge 15 cidades do interior Um apagão deixou ontem no escuro 15 cidades do noroeste paulista, incluindo Catanduva, Bebedouro e Novo Horizonte. A luz começou a faltar no começo da noite. A energia elétrica foi restabelecida pouco depois das 19h. Chuva e ventania forte causaram o apagão. "O vento carregou um objeto metálico, que atingiu um equipamento da Subestação Catanduva", explicou Mariana Bertolini, assessora de Imprensa da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP).