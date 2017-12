Black Blocs organizam novo protesto em São Paulo

A prefeitura de São Paulo já está com grades à sua volta para evitar vandalismo no protesto que acontece em frente à sede do poder municipal. A manifestação, organizada pelos Black Blocs é um “ato de apoio” ao questionamento de onde está Amarildo Souza, desaparecido no Rio de Janeiro desde o dia 14, e também à renúncia do governador Geraldo Alckmin.

“Por todos os Amarildo's desse Brasil, pelas mães e filhos que vivem a dolorosa incerteza da busca por um ente querido, e principalmente pela desmilitarização da polícia que mais mata no mundo", diz a chamada para o evento em uma rede social. Os black blocs têm liderado os protestos dos últimos dias em São Paulo. O grupo, com ideias anarquistas, utiliza o vandalismo como postura política.