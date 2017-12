SÃO PAULO - Neste domingo, 30, a Rua Treze de Maio, no bairro do Bixiga, zona central, foi palco da oitava edição do Dia do Grafite. O evento teve intervenção artística de grafiteiros convidados, além de apresentações musicais.

Segundo a página do evento no Facebook, o objetivo da é "firmar o bairro como polo de efervescência cultural e cidadã, por meio de atividades multiculturais". Veja imagens do evento abaixo: