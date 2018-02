Bistrôs e cafés entram na onda do chá da tarde Tendência

VILA MARIANA; TEL.: (11)2359-2080 OU

WWW.LADYFINACAFE.COM.BR

HOTEL EMILIANO: RUA OSCAR FREIRE, 384, JARDIM PAULISTA; TEL: (11) 3068-4390, OU WWW.EMILIANO.COM.BR

O chá da tarde ganhou força neste inverno. Além das lojas especializadas, como a The Gourmet Tea e Tea Connection, cafés e bistrôs fazem do ritual uma atração do cardápio da estação. Aberto há seis meses, o Lady Fina, na Vila Mariana, por exemplo, retoma o hábito alemão dos chás completos.

Ex-modelo e proprietária do negócio, Laura Wie montou uma casa com uma decoração moderna e colorida, mas com toque retrô. Em julho, de quinta-feira a sábado, será servido o chá da tarde completo (R$ 45), que inclui minissanduíches, como o de frango com amêndoas e passas, geleia de tomate e frutas vermelhas, brownies, trufas e tarteletes, entre outras comidinhas. Para acompanhar, a infusão da casa, uma mistura de chá preto com maçã fresca e canela.

Nos Jardins, o café do Hotel Emiliano tem um cardápio ainda mais variado. Na carta, o cliente pode escolher entre 70 tipos de chá, que podem ser servidos em bule para quatro pessoas ou em sachês individuais. Para acompanhar, três opções que incluem muffin de chocolate com cenoura, bolo de fubá e tartelete de morango, entre outros docinhos. Há também sanduíches. Nessa categoria, a estrela é o sanduíche de pão de miga com manteiga e pepino- uma combinação exótica para não sobrepor o sabor do chá. O preço do chá vai de R$ 35 (para uma pessoa) a R$ 65 (para duas).