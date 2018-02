Bispo de Bauru pede que padres façam orações por chuva

ARAÇATUBA - O bispo de Bauru, dom Caetano Ferrari, recorre aos santos e orienta os padres de sua diocese para rezarem pedindo chuva para a região. A campanha de oração já está sendo seguida pelos padres há dois dias. A previsão é de que a chuva continue nos próximos dias na região, segundo os meteorologistas.

Bauru e outras três cidades próximas convivem com o racionamento de água. Em Bauru, 130 mil de 150 bairros abastecidos pelo rio Batalha - responsável por 40% da cidade, de 360 mil habitantes - recebem água dia sim, dia não. E o desabastecimento também atinge outros bairros, na parte mais alta da cidade, onde até estabelecimentos comerciais estão fechando por falta de água.

Na noite desta segunda-feira, moradores interditaram a Avenida Castelo Branco, colocando fogo em madeira e pneus, para protestar contra o desabastecimento. "A situação em Bauru está dramática, os fiéis têm reclamado muito, por isso, estamos pedindo aos padres de nossas 41 paróquias que promovam orações e orientem seus fiéis a rezarem pedindo a bênção da chuva", contou dom Caetano.

"Estamos pedindo a São Pedro, que tem as chaves, para abrir as portas e nos enviar uma boa chuva. E também pedimos a Santa Terezinha para que nos façam merecedores das graças da natureza e nos mande chuva para acabar com esta seca terrível", comentou.

Segundo dom Ferrari, os padres já iniciaram neste fim de semana as orações e cabe a cada um fazê-las da maneira como quiser. "Eles escolhem o tipo de liturgia que mais lhes agradam", diz. Dom Caetano está animado: "Parece que já está dando resultado, porque as nuvens escureceram e vem chuva boa por aí".

O Instituto de Pesquisas Meteorológicas, da Universidade Estadual Paulista (Ipmet/Unesp), prevê que esta sexta-feira seja um dia chuva. "Deve chover entre 30 e 40 milímetros o dia todo em todo o município", diz o meteorologista do Ipmet José Carlos Figueiredo. "A chuva deve chegar entre a noite e a madrugada e durar o dia todo", completa. Segundo ele, uma das causas da estiagem foi a falta de chuva nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro deste ano. "Estamos há dez anos recebendo chuva abaixo da média anual", diz.

Enquanto os religiosos recorrem aos céus, vereadores de Bauru pedem a decretação de estado de emergência, mas a proposta foi rejeitada pelo prefeito Rodrigo Agostinho (PMDB). Segundo a Prefeitura, o sistema de abastecimento precisa de obras que deveriam ter sido feias anos atrás.