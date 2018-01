Biomédico é baleado e atropelado por ladrões em cidade do interior

FRANCA - Um biomédico foi baleado e atropelado por três ladrões na tarde de terça-feira, 23, no centro de Igarapava, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima, de 32 anos, levou dois tiros ainda dentro do carro, que foi levado pelo trio.

Os assaltantes fugiram com o veículo para a cidade de Uberaba, em Minas Gerais, mas acabaram capturados pela polícia. O biomédico teve de ser internado e, após passar por cirurgia para a retirada das balas, continua em tratamento e já não corre risco de morrer.

O biomédico foi atingido na cabeça, retirado de dentro do veículo e deixado no meio da rua pelos criminosos. Ele foi socorrido até a Santa Casa de São Joaquim da Barra e, devido à gravidade do caso, transferido em seguida para a Santa Casa de Ribeirão Preto.

O crime foi filmado e, nas imagens, é possível ver três homens cercando o carro. Após ser baleado e jogado na rua, os bandidos ainda passaram com o carro sobre o seu corpo.

Os criminosos tentaram fugir do cerco policial na cidade mineira, mas acabaram batendo o carro. Eles foram presos no trevo de entrada de Uberaba, na região do Parque das Américas. Com eles havia um revólver com seis munições. Os três foram autuados em flagrante e estão recolhidos na cadeia local.