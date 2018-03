Biólogo e namorada são sequestrados na saída do Aeroporto de Cumbica

O biólogo do Departamento de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP) Luis Fabio Silveira, de 36 anos, e a namorada, de 31, foram vítimas de um sequestro relâmpago no sábado, no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Os dois foram dominados por um homem armado no estacionamento, às 23 horas. As vítimas foram deixadas minutos depois na Rodovia Hélio Smidt. O criminoso fugiu com o Honda City do biólogo.

Entre carro, dinheiro e acessórios, Silveira estima ter perdido R$ 75 mil. "Eu segui o roteiro da polícia, não reagi, avisei o que estava fazendo e não olhei para ele, mas fiquei o tempo todo com uma arma apontada para minha cabeça", disse.

A Infraero informou que nunca houve registro desse crime no local - que tem câmeras e é patrulhado por seguranças. Antes de o casal ser solto pelo bandido, porém, houve um momento inusitado. "Ele queria saber como dava partida no carro automático. Eu disse: "Acelera e vai, não tem embreagem.""