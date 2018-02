Biocombustível será 'crítico', aponta IPCC Biocombustíveis, como o etanol que o Brasil produz a partir da cana-de-açúcar, terão "papel crítico" na substituição de combustíveis fósseis e na luta contra o aquecimento global, afirmam os experts do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas. A menção explícita consta do rascunho do relatório sobre mitigação do efeito estufa, cujo conteúdo definitivo será revelado hoje por acadêmicos e delegados governamentais reunidos em Berlim.