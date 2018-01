Bingo é fechado pela oitava vez na zona leste de SP

A Subprefeitura da Penha fechou nesta terça-feira, 31, o Bingo Euro, situado na Avenida São Miguel, zona leste de São Paulo. É a oitava vez que a casa é lacrada, desde maio de 2007.

Segundo a Secretaria das Subprefeituras, cerca de 150 pessoas estavam no local no momento da operação, que contou com o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil.

Para permitir a entrada dos clientes, havia sido feito uma abertura nos blocos de concreto colocados na frente do bingo na última interdição. "Não há como não ficar indignado com um bingo que descumpre uma interdição sete vezes", afirmou o secretário das Subprefeituras, Andrea Matarazzo, em nota.