Bingo é assaltado e clientes, feitos reféns Três criminosos invadiram na madrugada de ontem um bingo clandestino em Osasco, Região Metropolitana de São Paulo. A polícia foi ao local sem saber que era uma casa de jogos e trocou tiros com os bandidos, que fizeram clientes reféns. Um criminoso foi baleado no braço e depois preso. Os outros fugiram. No local, a PM encontrou cerca de 50 máquinas.