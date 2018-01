Bingo clandestino é descoberto em Mogi das Cruzes

Policiais militares apreenderam 38 máquinas caça-níqueis em uma casa na Rua Barão de Jaceguai, região central de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, por volta das 20h30 de segunda-feira, 11.

No momento em que chegaram ao bingo, os policiais, que haviam recebido uma denúncia anônima, flagraram alguns clientes realizando suas apostas. Dois funcionários foram detidos. Com um deles, a PM apreendeu R$ 1.244,00. Numa das máquinas, segundo a polícia, havia R$ 1.970,00 e, no cofre da casa, mais R$ 3.926,00.

Os dois funcionários da casa de jogos foram encaminhados ao 01º Distrito Policial da cidade, de onde foram liberados após assinar um termo circunstanciado, podendo ser chamados para depor a qualquer momento.