Bimotor faz pouso forçado em Araçatuba; dois feridos

O bimotor prefixo PT-LXD fez um pouso forçado na noite de quinta-feira,14, nem um canavial localizado na Fazenda Santa Fé, em Araçatuba. A cidade na região Oeste do Estado fica a cerca de 536 quilômetros da capital. Os ocupantes - o piloto Luis Carlos Miranda e o pecuarista Edmundo Aguiar Ribeiro - sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para a Santa Casa de Araçatuba.

Chovia forte no momento do acidente, por volta das 21h30. Os bombeiros da cidade foram acionados pelo Cindacta de Curitiba que passou as coordenadas aproximadas com a localização do aparelho. Mas devido à dificuldade de acesso, a aeronave só foi localizada por volta das 3 horas desta sexta-feira.