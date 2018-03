Bilionário visita o Rio com iate de US$ 200 mi Um dos maiores iates do mundo está ancorado na enseada de Botafogo, na zona sul do Rio, desde segunda-feira. O Octopus - do bilionário americano Paul Allen, um dos fundadores da Microsoft - mede 126 metros. Entre outros luxos, tem dois helipontos, 18 suítes, cinemas para 150 pessoas e pistas de boliche. Allen, que já visitou o Rio, vai passar o carnaval na cidade. Em 2003, ele pagou mais de US$ 200 milhões pelo iate.