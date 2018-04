Bilheteria do Anhembi já tem ingresso de desfiles Os foliões ganharam nesta semana mais um posto para compra de ingresso do carnaval 2011 de São Paulo. Desde terça-feira, as bilheterias do Anhembi, na zona norte da cidade, também estão vendendo os bilhetes. Há ainda outros seis locais de venda, além do telefone 4003-2245 e do site www.ingressofacil.com.br. Os pontos funcionam de segunda a sábado, das 11h às 17h: a relação pode ser encontrada no site www.anhembi.com.br. Para os desfiles do Grupo Especial, os valores variam de R$ 45 (arquibancada) a R$ 1,8 mil (mesa de pista), sem contar os camarotes. As escolas do grupo de elite do carnaval paulistano vão se apresentar nos dias 4 e 5 de março. O desfile das campeãs, que já tem ingressos à venda, ocorre no dia 11.