Bilhete Único Semanal será implantado no início de 2014, diz Haddad

SÃO PAULO - O prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou nesta sexta-feira (13) que o Bilhete Único Semanal deve começar funcionar no primeiro semestre de 2014.

"Nós vamos aguardar para ver se as empresas que usam o Vale-Transporte compram o Bilhete Único Mensal para seus funcionários e, na sequência, entre dois e três meses, vamos levar o semanal", disse Haddad, durante evento de entrega do primeiro trecho da canalização do córrego Ponte Baixa, na zona sul.

O valor exato ainda não foi definido, mas deve ser proporcional ao da tarifa mensal, de R$ 140 para ônibus. "Tem que ver se é um quarto ou um pouco menos de um quarto, porque são sete dias", disse. De acordo com ele, está em estudo também a implantação de uma tarifa diária que dê direito a um número ilimitado de viagens.

O evento relacionado a obras de drenagem teve a presença do ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, e de vários vereadores, entre eles o ex-secretário de Governo, Antonio Donato (PT), que se afastou do governo após denúncias de que teria recebido dinheiro de propina dos fiscais para sua campanha.