Bilhete Único poderá ser recarregado em orelhões de São Paulo

SÃO PAULO - O projeto que permite a recarga do Bilhete Único em telefones públicos de São Paulo entrou em fase piloto. Os primeiros aparelhos já estão disponíveis nos terminais de ônibus São Matheus e Tatuapé, além da Praça 8 de Setembro, no bairro da Penha.

O sistema dos orelhões é o mesmo que funciona hoje nos demais equipamentos de recargas, nos quais o usuário pode capturar o crédito.

Do ponto de vista do telefone público, o aparelho permanece com suas funções originais inalteradas. Ele apenas passa a contar com mais uma leitora para cartão de aproximação, o mesmo modelo utilizado nas catracas do metrô e de ônibus.