Bilhete Único pode ser recarregado a R$ 2,70 até a noite desta 3ª

SÃO PAULO - Os passageiros de ônibus de São Paulo tem até esta terça-feira, 4, para recarregar o Bilhete Único com o atual preço, de R$ 2,70. A partir de quarta, 5, o preço da passagem de ônibus sobe para R$ 3,00. Para fazer a recarga, o usuário deve procurar as casas lotéricas ou terminais de ônibus, metrô e trem. A recarga, sem limite de validade, pode ser de no máximo R$ 100 e o cartão acumula créditos de até R$ 200.

De acordo com a Secretaria de Transportes, a nova tarifa será reajustada em 11,11%, com base na planilha tarifária elaborada pelos técnicos da São Paulo Transporte (SPTrans). O valor da passagem com integração ao Metrô passa a ser R$ 4,29. Com o aumento da arrecadação, a pasta diz que está prevista a renovação de 65% da frota de ônibus, com a substituição de 9.500 veículos por modelos novos.

Inspeção veicular. A taxa para realizar a inspeção veicular teve reajuste hoje. A tarifa saltou de R$56,44 para R$ 61,98, um aumento de 9,81%. Segundo a Secretaria do Verde, ontem, 3, estava suspensa a emissão de boletos, mas hoje a emissão de boletos e também o agendamento da inspeção estão normalizados.

